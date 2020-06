Les inscriptions débutent ce lundi 8 juin.

Toujours très attends chaque été, tant par les enfants que les parents, les stages sportifs pourront bel et bien se tenir à Braine-le-Comte, via la RCA Braine Ô Sports. Après quelques jours de réflexion et de préparation, les organisateurs ont pu annoncer la nouvelle ce samedi en partageant le programme des stages.

"C’est un vrai soulagement pour Braine Ô Sports que l’on puisse offrir des stages sportifs aux enfants cet été", commente le bourgmestre et président de la RCA, Maxime Daye. "Notre équipe sportive avait tout préparé depuis des semaines et a tout adapté en un temps record car on sentait la pression des parents enjoués à l’idée de pouvoir offrir un ou plusieurs stages à leurs enfants. Les enfants ont besoin de s’évader, de bouger, entourés d’une équipe très professionnelle."

Au menu : de la psychomotricité, du cirque, du football, du badminton, du tennis, du vélo, du roller, des jeux d'orientation ou encore de la découverte de la nature. Mais pas encore de natation puisque les piscines restent fermées jusqu'à nouvel ordre. "Nous n’avons pas pris le risque de planifier d’emblée des stages de natation", explique l'animatrice Elisbath Pierret, dans une lettre envoyée aux parents."Si la piscine est accessible aux groupes, bien sûr que nous profiterons des installations de Sportoase."

Il a toutefois fallu s'adapter aux mesures sanitaires pour toutes les autres disciplines. "Certains groupes ont été délocalisés, certains stages ont été modifiés. Nous mettons au centre de nos démarches la sécurité des enfants, de leur famille et de nos encadrants. Pour ce faire, il vous sera demandé d’adhérer à notre protocole sanitaire qui vous sera fourni au moment de l’inscription. Nous serons particulièrement exigeants quant aux arrivées et départs des enfants, nous tenons à éviter les retards.

Les inscriptions commencent dès ce lundi 8 juin, 9h, par mail (Elisabeth.Pierret@7090.be), ou par téléphone uniquement le matin (067/884.723). Les premiers stages débuteront quant à eux dès le 6 juillet.