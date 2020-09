La police de la Haute Senne a dû intervenir ce mardi du côté de la rue de l'Enseignement, à Braine-le-Comte. Les policiers ont dû passer les menottes à un homme de 57 ans qui habite dans cette rue suite à une altercation avec une dame stationnée devant chez lui.

Cette dernière s'était garée dans cette rue pour aller chercher ses enfants à l'école. Ce que le propriétaire n'a pas apprécié. Il est alors sorti de sa maison et a demandé à la mère de famille d’aller se garer ailleurs, rapporte le Parquet de Mons. Mais cette dernière a refusé. L'homme a donc décidé de la menacer de s’en prendre à elle et à sa voiture. Il s’est ainsi emparé d’un bidon d’essence et l'a brandi en direction de la dame.

Contactée, la police est arrivée sur place pour interpeller le quinquagénaire qui a fait l’objet d’une comparution devant le tribunal correctionnel de Mons. Il a été privé de liberté puis relaxé mais il devra prochainement se présenter devant le tribunal correctionnel de Mons.