C’est un beau coup de projecteur pour les artistes de Braine-le-Comte. En partenariat avec la ville de Soignies, le centre culturel de Braine lance "Culture Quiz": un quiz en ligne sur la culture nationale et régionale. Il est possible d’y jouer en famille mais aussi seul. Il a d’ailleurs été rendu gratuit pour attirer un maximum de monde.

Et pour éviter de se lasser, des nouvelles questions sont ajoutées chaque semaine. Objectif : passer un bon moment. "Il y a un petit peu d’humour dans les questions. Une fois que le jeu est terminé, on a les résultats que l’on peut partager sur Facebook ou tout autre réseau social. On reçoit aussi toutes les réponses et des liens qui donnent de plus amples informations sur les artistes", explique Joris Oster, le directeur du Centre Culturel de Braine-le-Comte. Le quiz devrait plaire à un grand public. Entre les passionnés de musique, de littérature, de théâtre et de cinéma, tout le monde y trouvera son compte.

Une initiative prise pour mettre en avant des artisans qui se trouvent dans une situation plus que compliquée. "En ce moment, on ne peut plus rien organiser, et on se disait que ce dont ils avaient le plus besoin, c’est de la visibilité", explique Joris Oster. "Le côté ludique, ça aide parfois à retenir ou ça pousse à découvrir certaines choses. Et on s’est dit : Pourquoi pas faire un quiz sur les artistes belges ?". Le centre culturel espère, via ce quiz, aider à garder le lien entre le public et les artistes.

L’équipe a encore plein de projets pour la saison 2021. Dès que leurs portes pourront rouvrir, des concerts dans des espaces publics ont été imaginés ainsi que des performances avec graffeurs et des musiciens. Si la situation ne le permet pas, des solutions ont également été trouvées en extérieur. "On imagine aussi des sentiers d’art avec des plasticiens qui feraient des sculptures monumentales sur les bords d’un chemin. Tous les projets sont occupés de se préparer et on attend qu’un "go" pour foncer". En attendant, le quiz n’est pas prêt de disparaître puisque plusieurs centres culturels devraient participer au projet. C’est sur culturequiz.be que ça se passe !