Le compte à rebours est lancé pour l’Euro 2020. Dans un peu plus de 48h, le coup d’envoi de la rencontre Belgique-Russie sera donné à Saint-Pétersbourg. Et en Belgique, la population commence à s’agiter. Après l’annonce du lancement du Hazard Village dès ce samedi à Braine-le-Comte, la Ville a également autorisé la diffusion des rencontres de nos Belges dans les restaurants et cafés.

Au total, 14 établissements brainois retransmettront les matchs, à l’intérieur ou en terrasse. Dans le centre-ville, les Arcades, le Germinal, le Terminus, le Champ de Mars, le Parvis, le Viktoria II et Aux Étangs accueilleront des supporters en intérieur, alors qu’à la taverne-restaurant, Chez Joseph, l’écran se trouvera sur la terrasse. Du côté des villages, c’est cette fois au Club 7491 à Steenkerque, et au Cercle à Hennuyères qu’il sera possible de prendre rendez-vous.

En effet, pour des raisons évidentes de sécurité et de respect des mesures sanitaires, il est obligatoire d’y réserver sa table et de rester assis durant la rencontre. "Afin de garantir la sécurité de tous, une zone d'accès restreint sera définie sur la Grand Place durant les matchs de la Belgique", explique la Ville. "Cette zone sera accessible uniquement aux personnes bénéficiant d'une réservation. Une entrée unique est prévue par le côté Rue de la Station, après l'accès au parking de la Grand Place. Il ne sera donc pas possible d'accéder à la zone via la N6." Un dispositif mis en place uniquement lors des matchs des Diables Rouges.

Sur la Grand Place, quatre établissements sont concernés : le Rempart, le New Sports, l’After Work et le Moderne. Pour ce dernier, il sera possible de soutenir les Diables en intérieur également. Des dispositifs devraient d’ailleurs cacher les terrasses, et par conséquent les écrans, à la vue des passants dans le centre-ville et dans les villages. L’objectif est évidemment d’éviter les rassemblements autour des matchs, interdits s’ils ne sont pas encadrés.

La Ville de Braine-le-Comte a également tenu à rappeler les règles pour ceux qui resteront chez eux pour supporter Eden, Thorgan et leurs coéquipiers. La nouvelle phase du Plan été du Codeco permet d’accueillir jusqu’à quatre personnes, en plus des membres du foyer, à l’intérieur. Les enfants de moins de 12 ans ne comptent pas. À l’extérieur cette fois, dans les jardins, il est possible d’être maximum 50 personnes, enfants compris, mais en respectant les distances sociales.

"Une victoire nationale n'aurait pas la même saveur si elle devait s'accompagner de débordements ou d'une hausse des contaminations", termine la Ville. "Nous tenons donc d'ores et déjà à vous remercier pour la compréhension et le bon sens dont vous ferez preuve durant cette compétition. Tous derrière nos Diables rouges !"