En septembre dernier, une enquête publique a été ouverte en vue de la création d'un nouveau recyparc à la Chaussée de Bruxelles. Celui-ci devait être plus grand que le parc à conteneurs actuel situé à la rue des Frères Dulait. Suite à l'avis négatif des citoyens et de plusieurs raisons complémentaires, le Collègue communal n'a pas retenu le projet. De ce fait, l'intercommunale in BW chargée de la gestion du parc a introduit une demande de renouvellement de son exploitation du recyparc actuel.

"Nous avons refusé le permis de l’intercommunale In BW pour plusieurs raisons", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte. "Il y a le fait que sur base de l’enquête qui a été effectuée et des remarques de la population, il y avait toute une série de points sur lesquels nous ne trouvions pas de modus operandi. Il n’y avait pas de solutions concrètes notamment en terme de mobilité et également sur la pertinence des nuisances ou pas. On nous parlait de nuisances olfactives, sonores, environnementales et, là-dessus, il y avait encore des zones d’ombre malgré les études rassurantes de l’intercommunale".