Comme partout en Belgique, la réouverture des commerces de Braine-le-Comte a eu lieu ce 1er décembre. Ce n'est pas pour autant que la solidarité envers les commerces locaux doit cesser. Au contraire. C'est pourquoi l'Agence de développement local (ADL) continue de redoubler d'efforts pour ramener en toute sécurité sanitaire encore davantage de Brainois dans les commerces de la Ville et des villages.

L’ADL participe à l'opération "Braine Solidaire" en proposant des actions qui mettent en avant les commerces locaux et donnent aux Brainois les outils pour leur permettre d’exprimer concrètement leur solidarité. Les commerçants autorisés à ouvrir et l’Horeca qui pratique le take away et/ou qui livre se vont par exemple recevoir un tapis rouge qui invite les passants à entrer dans le commerce.

Pour réduire l’inconfort des clients qui doivent patienter dehors en attendant qu'une place se libère dans un magasin, cinq tonnelles seront installées dans la rue de la Station dès le 8 décembre et jusqu’au 6 janvier 2021. Une affiche au graphisme de Braine Solidairevisible sur la porte permet par ailleurs à chaque commerçant d’indiquer comment la solidarité peut se concrétiser à son égard.

En parallèle du retour dans les boutiques, l’action "click and collect" est toujours préconisée pour les personnes qui pratiquent le "zéro risque". Les commerçants qui ne possèdent pas de site internet sont dans ce cadre invités à rejoindre l'initiative "CoLocal", lancée par quatre jeunes Brainois. La plateforme digitale permett pour un prix modique de promouvoir et vendre les best sellers.

Enfin, l’ADL a informé chaque commerçant qu’une rubrique action Braine Solidaire a été ajoutée via l’Actualité #BraineSolidaire, accessible depuis la page d’accueil du site web de la Ville. Cette rubrique reprend tous les commerces qui auront souhaité y figurer. Un clic permettra d’arriver à la page web ou Facebook du commerce.

Pour l’Horeca, l’action « Pas envie de cuisiner » se poursuit sur la page d’accueil du site web de la Ville. La liste des restaurants, snacks ou traiteurs qui organisent un service à emporter et/ou en livraison est régulièrement mise à jour par l’ADL et le service Communication.