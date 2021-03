La date est désormais officielle. Le 8 décembre dernier, la banque ING surprenait la Belgique, en annonçant son intention de fermer une soixantaine d'agences statutaires belges. Depuis quelques semaines maintenant, les clients de la banque reçoivent au compte-gouttes des courriels avertissant la fermeture de certaines agences. Ce vendredi matin, c'était le cas notamment des habitants de Braine-le-Comte. L'agence ING, située à la rue de la Station 101, fermera définitivement le 1er mai prochain, soit dans moins de trois mois.

Braine-le-Comte n'est évidemment pas la commune la plus touchée par le départ des banques. Grâce à son nombre important d'habitants, toutes les agences du territoire ne semblent pas fuir la région. Alors même si les Brainois ne sont pas les plus à plaindre dans le départ général des banques en Wallonie, cette décision entraînera des désagréments. Ils sont d'ailleurs nombreux à montrer leur indignation sur les réseaux sociaux, puisque les Brainois devront désormais se rendre à l'agence ING de Nivelles, où les dossiers seront transférés.

Une prise de décision, que justifie ING Belgique, par le contexte actuel. "Lorsque nous prenons des décisions concernant notre réseau d’agences, nous tenons toujours compte des besoins et du comportement du client", a expliqué le service communication. "La banque se concentrera davantage sur un mix intelligent comprenant la banque à distance, les solutions digitales et les rencontres en personne." Selon les chiffres de la banque, plus de 90% des interactions entre ING et ses clients se déroulent via des canaux digitaux. Les visites en agence liées à des services, tels que le remplacement et la clôture d’une carte de débit, ont diminué de 40 % en 2019 par rapport à 2018. Des constats qui ont poussé les représentants belges à procéder aux fermetures de 62 de ses agences. "Il s’agit d’agences pour lesquelles un nombre limité d’interactions avec les clients a été recensé, avant même l’introduction des mesures pour lutter contre le coronavirus", peut on lire dans le communiqué.

Même si la raison numéro une n'est pas liée à la situation sanitaire, il est indéniable que la crise a joué un rôle. "Les services bancaires digitaux, le paiement sans contact ou sans cash, pour ne citer que quelques exemples, ont connu une croissance exponentielle tandis que le nombre de clients se rendant dans les agences a chuté de façon spectaculaire", a déclaré ING Belgique. "La transformation digitale qui s'est amorcée il y a plusieurs années - et qui a été amplifiée par la crise de la Covid que nous traversons actuellement - est également le fer de lance de la stratégie d'ING." Les banques s'orientent donc progressivement vers le net-Banking.

Un changement qui sera probablement difficile à comprendre pour nos aînés. Dans la région du Centre, c'est notamment ce qui a poussé certaines communes à déposer des motions lors de conseils communaux. Manage, Ecaussinnes, ces communes exigent un minimum de services sur leur territoire. Nous ne possédons pas d'informations sur les prochaines fermetures d'agence, mais la situation ne risque pas de s'améliorer dans la région du Centre, et plus généralement, en Wallonie.