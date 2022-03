Lors du dernier Conseil communal qui a eu lieu ce lundi, la Ville de Braine-le-Comte exposait son choix d'avoir recours à une société externe pour garantir l'entretien de ses espaces verts. Au vu des moyens humains et techniques dont dispose actuellement le service Travaux, le Conseil communal a décidé d'externaliser cette tâche via la passation d'un marché public.

"Au niveau de la Ville, nous avons un staff d'ouvriers dédicacé aux espaces verts qui est important", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte. "Nous parlons d'un budget de 120.000 euros, c'est un peu moins de 4 ouvriers donc ce n'est pas suffisant. Nous avons donc ces ouvriers qui font les balconnières et les espaces verts et à coté, de manière extraordinaire, nous faisons des grands entretiens des grands espaces tels que le lotissement du Poseur, la cité du Pire,le parc Alix de Namur ou encore les étangs Martel. Nous allons donc faire [cet entretien] de manière exceptionnelle par ce biais là et, pourquoi pas, à un moment mettre ce budget à l'ordinaire".

Encouragée par la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier, la commune a mis en place des projets d'agrandissement des étangs Martel, décidé de créer un nouveau parc ou encore d'améliorer les méthodes d'entretien de ses cimetières. Un ensemble de projets qui nécessitent donc des ouvriers. Dès lors, la commune estime que recourir à une société externe permettra d'entretenir de manière plus rapide les grands espaces verts tels que la cité du pire, le parc Alix de Namur ou les étangs Martel cités précédemment.

"Nous avons fortement été encouragés par la ministre wallonne de l'Environnement à créer de nouveaux espaces verts. Souvent, on nous encourage à mettre en place des projets et après "débrouillez vous pour l'entretien"", explique Maxime Daye. "Nous allons donc créer 60 ares d'un nouveau parc, nous allons agrandir les étangs Martel ce qui sera un plus. D'ailleurs, nous avons mis au budget extraordinaire de cette année un bureau d'études de l'aménagement paysager pour cet étang donc il va falloir l'entretenir également. Il y a des nouvelles fonctions au niveau de l'entretien mais à l'inverse aussi, on nous encourage à planter des haies qu'il faut tailler. On nous encourage à passer au zéro phytosanitaire dans les cimetières, cela veut donc dire que la main-d'œuvre dans les cimetières est beaucoup plus importante qu'avant".