Au cours des derniers mois, d'importants travaux ont été menés dans le bois de la Houssière et, plus précisément, au Clos du Vertbois. Suite à la colonisation progressive des bouleaux durant des années, la Ville avait effectivement entrepris la restauration du site en deux phases. La première consistait au déboisement des bouleaux ayant colonisé la lange et la deuxième visait à dévitaliser les souches par rognage mécanique. Enfin, une partie des travaux ont permis de restaurer le caractère sableux d'une partie de la surface par la technique de l'étrépage soit le décapage du humus pour mettre à jour le sable et les graines de la bruyère en dormance dans le sol.

L'ensemble de ces travaux a donc permis de réhabiliter le biotope présent sur le site afin d'y maintenir la biodiversité typique des landes à bruyères. Désormais, des actions devront être régulièrement menées afin de préserver et entretenir le site. de la réserve naturelle domaniale du Clos du Vertbois. C'est donc dans ce cadre que la commune lance une recherche de bénévoles pour deux jours d'intervention. Si le site est laissé tel quel sans intervention aucune, ce milieu naturel pourrait se retrouver envahi par des graminées et d'autres espèces de plantes colonisatrices.

Deux journées d'intervention seront donc organisées les 27 février et 13 mars prochains par la Ville en collaboration avec le Département Nature et Forêts, le Département de l'Etude du milieu naturel et agricole et Natagora Haute Senne. La cellule Environnement de la commune fait donc appel à des bénévoles qui travailleront en équipe de 3 ou 4 personnes. Celles-ci procéderont à l'arrachage des plantes non désirées dans différentes zones prédéfinies par les gestionnaires du site.

Les inscriptions peuvent se faire auprès de la cellule Environnement (par e-mail : environnement@7090.be ou par téléphone au 067/551.470).