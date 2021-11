Les modalités de vente du terrain ont été approuvées par le Conseil de l'Action Sociale.

Ça y est, la Fosse Albecq, qui fait couler beaucoup d'encre et suscite bien des débats à Braine-le-Comte, est officiellement à vendre. Ainsi en a décidé le Conseil de l'Action Sociale réuni lundi soir, qui a approuvé les conditions de vente de ce terrain enclavé situé près de la rue Fernand Bottemanne, en plein centre de Braine-le-Comte, et appartenant au CPAS. Le point à l'ordre du jour a recueilli les votes favorables des conseillers BRAINE-MR, PS, Ecolo, d’un conseiller Ensemble et une abstention d’un autre conseiller Ensemble.

Une quasi-unanimité donc, qui peut étonner alors que les deux groupes d'opposition (Ecolo et Ensemble) ont multiplié les sorties quelques jours avant le vote pour que le Conseil de l'Action Sociale n'approuve pas le point ayant trait aux modalités de la vente. Et ce alors que la mise en vente de ce terrain a déjà été décidée en avril 2021, "à l’unanimité et tous bords politiques confondus", souligne le bourgmestre Maxime Daye.