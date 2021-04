C’est un appel à la vigilance. Il y a quelques jours, une habitante de Ronquières a signalé aux services communaux de la Ville de Braine-le-Comte un appel qui lui a semblé frauduleux. Une société s’est, en effet, fait passer pour le guichet de l’Énergie de la commune. L’objet de l’appel était la vente de panneaux photovoltaïques par d’administration communale. "NON ! Le Guichet de l'Énergie ne vous appellera jamais pour vendre des panneaux solaires sur base de données fournies par la Ville ! Si vous avez été contacté par téléphone : il ne s'agissait pas d'une initiative communale", a immédiatement réagit la Ville sur les réseaux sociaux.

La vente de produit n’est, en effet, pas l’une des missions du guichet de l’Énergie. "Ces agents sont, en effet, là pour renseigner les particuliers pour tout ce qui concerne l'énergie dans leur habitation", décrit la Ville. Il est donc un service d’information gratuit concernant la construction ou la rénovation de votre maison, ou encore sur l’utilisation quotidienne de l’énergie. La démarche commerciale, dans ce cas, est donc totalement en désaccord avec les missions de ce guichet.

Il faut dire que nous sommes de plus en plus contactés par des démarcheurs téléphoniques. Avec le partage des données fréquentes entre entreprises, il est facile de s’y perdre. C’est pourquoi la Ville a tenu à mettre les choses au clair. "L'administration communale ne fournit pas les coordonnées des citoyens à autrui, y compris à des firmes commerciales, notamment en application du RGPD." Il existe toutefois quelques exceptions légales comme les notaires et les autres communes.

Les autorités appellent donc leurs citoyens à redoubler de vigilance ces prochains jours, en cas de potentielle récidive de démarche frauduleuse. Comme l'a fait la Ronquiéroise, n’hésitez pas à contacter directement l'administration communale ou le guichet de l'Énergie dès qu’un doute subsiste.