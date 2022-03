Dans les prochains jours, à la demande des autorités communales, le drapeau ukrainien flottera sur l’hôtel de Ville. La commune de Braine-le-Comte souhaite ainsi montrer son soutien à la population ukrainienne attaquée, depuis plusieurs jours, par l’armée russe.

Un soutien que la commune et les citoyens Brainois mettent déjà en place grâce à des dons. Toute initiative citoyenne mise en place pour collecter des dons peut ainsi être communiquée à la commune par email, à l’adresse : brainesolidaire@7090.be. Cette dernière se chargera alors de diffuser les diverses initiatives sur ses canaux de communication. Afin d’organiser davantage toutes ces collectes, la Ville a également commencé à centraliser et répertorier les campagnes de dons organisées sur l’entité.

Les personnes qui le souhaitent peuvent déposer leurs dons de produits de première nécessité dans deux endroits que sont : la caserne des pompiers de la Zone de Secours Hainaut Centre, ouverte du lundi au samedi de 8h à 20h et, la salle de la Butte où l’équipe de "Hunnyères Animation" réceptionne les dons. L’ensemble de ces dons sont ensuite dirigés vers la Pologne à destination des réfugiés Ukrainiens.

Afin d’orienter les dons vers ce qui est le plus nécessaire, l’ambassade d’Ukraine établit quotidiennement une liste des objets à favoriser. En tête arrivent : les couvertures thermiques, les sacs de couchage, les plaids, les couettes, les matelas, les tapis de sol, les oreillers, les sacs à dos, les lits de camp ou encore les générateurs. S’ajoutent ensuite les médicaments et la parapharmacie, les produits d’hygiène et les denrées alimentaires non périssables.

Les volontaires peuvent également faire des dons de vêtements et de couvertures auprès de l’ASBL Guidance et Entraide Brainoise située à la rue Henri Neuman, à Braine-le-Comte. Les dépôts peuvent être faits du lundi au jeudi de 9h à 16h30 et le vendredi de 9h à 12h.

Enfin, un formulaire a été mis en ligne par l’administration communale à destination de celles et ceux qui ont la possibilité et le souhait d’héberger des personnes réfugiées ukrainiennes. Les formulaires permettront ainsi à la commune d’établir l’ensemble des disponibilités de couchage sur son territoire.

Par ailleurs, les personnes souhaitant faire un don d’ordre financier peuvent également s’adresser aux ONG actives dans les zones de guerre telles que Amnesty International, la Croix Rouge, Unicef, Médecins sans frontières ou encore l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés.