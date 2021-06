La situation du bois de la Houssière inquiétait la population. En effet, depuis plusieurs jours, des marquages étranges étaient apposés sur certains arbres du bois, à proximité de la taverne Chez Torine à l’Avenue du Marouset. Le conseiller communal, Éric Berteau (Ecolo), a interpellé le collège lors du conseil communal de ce lundi, sur une potentielle coupe massive d’arbres, quantifiés à un millier d’arbres en bonne santé.

L’échevin de l’environnement tient à rassurer les Brainois, tous ces arbres ne seront pas abattus. En effet, le Département Nature et Forêt travaille étroitement avec des écoles de l’agriculture, entre autres celle d’Ath, qui envoie ses élèves sur le terrain auprès des forestiers professionnels afin de leur donner un coup de main dans les relevés. Cela leur permet d’avoir un listing des arbres présents et de mettre à jour le plan de gestion.

"Ce plan de gestion est une obligation légale reprise dans le code forestier", explique Léandre Huart. "Celui-ci permet ainsi de diviser le bois en différentes zones et de réaliser des tournantes dans les zones d’intervention tout en tenant compte de l’éventuelle présence d’arbres qui nécessitent d’être abattus suite à des blessures, ou d’éliminer les arbres arrivés à maturité. Dans ce cas-ci, c’est juste une marque qui permet de savoir si les arbres ont été mesurés et examinés. Pour cela, pas d’inquiétude."

Par contre, 325 arbres seront bien abattus prochainement dans le bois de la Houssière. "Il y a effectivement des arbres où il manque un morceau d’écorce, et où il y a un cachet qui est apposé", ajoute Léandre Huart. "Ces arbres sont arrivés à maturité, et devront être abattus afin de créer des éclaircies. Le DNF tient à souligner que le bois est très vieillissant et qu’un effort très important de régénération est à réaliser pour assurer la pérennité de notre bois. Une forêt, un bois ça s’entretient." L’opération permettra également à préserver la flore présente, grâce à la lumière créée.

Plusieurs techniques sont toutefois envisagées par le DNF pour remplacer ces arbres. "Soit par régénération naturelle, c’est-à-dire, attendre quelques années afin d’obtenir une levée des graines issues de semenciers, qui étaient issus des arbres abattus", poursuit l’échevin de l’environnement. "Et s’ils constatent que cela ne fonctionne pas, ils replanteront des arbres."

La démarche est légale, puisqu’en zone forestière sous plan de gestion, il n’y a pas lieu d’introduire un permis d’urbanisme pour l’abattage d’arbres. Ces derniers seront revendus par la suite.