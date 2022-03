Il y aura du changement, cette année, pour le carnaval de Braine-le-Comte ! Effectivement, habituellement organisé le dimanche, le carnaval 2022 se fera uniquement le samedi 9 avril prochain. Impactée par la crise sanitaire liée au coronavirus, la commune a estimé ne pas pouvoir être prête à temps pour organiser un carnaval d'envergure tel qu'il est organisé chaque année.

"Ce sera beaucoup plus léger pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas eu le temps d'organiser un carnaval comme nous faisons les autres années en tout cas en dehors du covid", explique Angélique Maucq, l'échevine des Fêtes et du Folklore. "Il y aura donc qu'une seule journée, il n'y aura pas de chars et ce sera principalement axé sur le carnaval des enfants. A partir de 4h30 du matin, les gilles sortent. Il y aura donc tout le ramassage. Vers 10h/10h30, nous nous donnons tous rendez-vous à l'hôtel d'Arenberg pour la remise des médailles. Après cela, il y aura le rondeau qui sera entre le café le New Sport et Le Moderne".

Après le rondeau prévu en après-midi, les sociétés carnavalesques seront libres de déambuler dans le centre-ville pour diffuser le folklore et se restaurer. Les groupes de gilles se rendront également au home afin de distribuer des oranges aux pensionnaires. Ensuite, de 15h à 18h, le carnaval des enfants prendra place sur la Grand-place auprès des forains qui constituent la traditionnelle kermesse annuelle. "Il y aura une animation musicale pour les enfants. Tout le monde est le bienvenu du moment qu'ils sont déguisés", poursuit Angélique Maucq. "Nous aurons donc de la musique et les gilles iront près des enfants avec leur musique, leur donner des oranges. Vers 18h, les enfant, les gilles, la Confrérie des bâtisseurs plus deux groupes qui viennent de Rebecq vont faire un petit rondeau au même endroit puis ce sera une soirée musicale".

Un DJ prendra donc place sur le kiosque établi sur la Grand-place pour animer le centre-ville jusqu'à minuit. En parallèle, un dernier rondeau se formera aux alentours de 22h30 lors duquel les différentes sociétés de gilles procéderont au brûlage des bosses. En organisant son carnaval le samedi soir, la commune veille ainsi aux conforts des habitants qui pourront dès lors se reposer le lendemain avant de reprendre le travail le lundi. "Cela se fait un samedi parce que comme il n'y a pas de carnaval comme il y a les autres années, nous nous disions que s'il y a un peu plus de bruits le samedi soir, c'est moins catastrophique. Les gens pourront se reposer le dimanche. Si nous avions fait cela le dimanche soir, pour les gens qui travaillent le lundi matin, c'est un peu plus bruyant".