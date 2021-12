ME

Suspendu à cause des mesures covid dès le premier jour de son installation, le cirque de Noël de Samuel Pauwels est à nouveau autorisé à se produire. Les représentations pourront reprendre ce samedi 1er janvier.

Le 22 décembre dernier, le Codeco décidait de renforcer les règles sanitaires liées à la pandémie du covid-19. La Ville de Braine-le-Comte était donc contrainte d’annuler tous ses événements. Parmi ceux-ci, le cirque de Noël de Samuel Pauwels.

Effectivement, dans le cadre de ces dernières règles, les activités culturelles et récréatives se déroulant à l’intérieur était tout bonnement annulées hormis quelques exceptions.

Depuis lors, le monde de la culture se révolte et se rassemble dans les rues. Les manifestations d’une overdose de ces règles et d’un soutien à la culture telle que celle organisée au Mont des Arts le 24 décembre dernier. De nombreux acteurs de la culture s’opposent à ces règles et restent ouverts malgré tout.

Face à cette opposition, le gouvernement décide alors de suspendre les mesures sanitaires dans le secteur culturel. C’est dans ce contexte que le Conseil communal de Braine-le-Comte autorise à nouveau des événements culturels sur sa commune.