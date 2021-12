ME

En raison des différentes décisions prises par le dernier Comité de Concertation du 22 décembre, les événements intérieurs sont désormais totalement interdits. Les événements extérieurs sont, quant à eux, autorisés à condition de ne pas utiliser de tentes ou d’espaces couverts pour le public.

Dans ce contexte, la ville de Braine-le-Comte n’a donc pas d’autre choix que d’annuler deux de ses événements de fin d’année : le Cirque de Noël et la soirée du nouvel an.

Le Cirque de Samuel Pauwels qui devait se tenir sur la Grand-Place du 22 décembre au 9 janvier est donc désormais annulé à peine en jour après ses débuts.

En outre, les salles de fêtes et de réception étant uniquement autorisées pour les mariages et les enterrements, la soirée prévue par la Ville pour le réveillon du nouvel an est donc, évidemment, également annulée.

Le Codeco opte, de manière plus large, pour une fermeture quasi totale du monde de la culture dont notamment les salles de spectacle, les théâtres, les cinémas, les salles de concert. Restent ouverts les bibliothèques, les musées, les camps sportifs, les piscines non récréatives, les centres de bien-être ou encore les centres de fitness.