Le groupe Colruyt a déposé il y a quelques semaines une demande de permis intégré en vue d'implanter un bâtiment d'une superficie totale de 2 419 m² et d'une surface commerciale nette de 1 096 m² au Chemin du Pont, juste en face du centre IFAPME, sur un terrain agricole qui longe les rails du chemin de fer. Cette demande n'a toutefois pas fait l'unanimité chez les Brainois. A commencer par le Collège communal.

Après concertation, le bourgmestre et les échevins ont décidé de rendre un avis défavorable à la fin de la période d'enquête publique. "Nous n'avons rien de personnel contre le groupe Colruyt et ne nous sommes pas contre leur venue mais plutôt contre le manque de vision globale dans leur projet", explique Léandre Huart, l'échevin en charge de l'aménagement du territoire. "Il y avait un manque de projection en termes de mobilité et d'espace pour l'avenir du site."

Les autorités communales auraient aimé qu'un Masterplan de l'ensemble du site soit proposé. "Surtout que, lorsque le groupe Colruyt a déposé la demande de permis, nous leur avions demandé en tant que charges d'urbanisme la création de trottoirs, d'une piste cyclable et de places de stationnement pour pallier au problème à cet endroit notamment avec la proximité de l'IFAPME. Et ces éléments ne se sont pas retrouvés dans les plans. Il fallait, selon nous, une vision plus large pour la mobilité."

Toutefois, c'est avis pourrait ne pas être suivi pour la décision finale. Ce sont en effet le fonctionnaire des implantations commerciales et le fonctionnaire délégué qui sont compétents pour statuer sur la demande de permis. Ces derniers pourraient octroyer le permis en l'état ou émettre des conditions supplémentaires à respecter afin de répondre aux craintes du Collège communal brainois. Réponse dans quelques semaines.

Autour de son magasin, le projet prévoit un parking de 116 places, entièrement clôturé, ainsi que 12 places couvertes pour les vélos, un borne (pour 2 véhicules) de rechargement électrique et quatre places de parking PMR. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques sont prévus sur la toiture. Ce nouveau supermarché créerait 25 emplois dont 18 temps plein.