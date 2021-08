Chaque année, la question du traitement des déchets prend progressivement de l’ampleur. Les élus, locaux, fédéraux, et européens ont pris conscience de l’importance de diminuer certains déchets et d’améliorer le recyclage de certaines matières. L’intercommunale inBW, qui s’occupe des collectes de déchets dans le Brabant Wallon et à Braine-le-Comte, s’est inscrite dans la démarche de l’Organisation des Nations Unies et ses 17 objectifs de développement durable.

Un travail qu’elle effectue aux quotidiens avec les citoyens. C’est pourquoi l’intercommunale ouvre son conseil d’administration au public le mardi 28 septembre. Les Brainois auront l’occasion de poser leurs questions sur la gestion des déchets via une vidéoconférence qui débutera à 18h. Cette séance publique aura à son ordre du jour une présentation vidéo avec les métiers d’inBW, le rapport annuel 2020 qui laissera place à un débat. En fin de présentation, un temps sera prévu pour une conférence de questions-réponses construite sur base d'une foire aux questions.

Les citoyens sont donc invités à formuler précisément leurs questions par mail adressé à direction@inbw.be, avant le 24 septembre. "Il est demandé que les questions soient en rapport avec l’ordre du jour, et qu’elles ne portent pas sur des situations individuelles", insiste la Ville de Braine-le-Comte. "Selon les possibilités, les réponses seront formulées en séance ou par écrit à la suite de celle-ci."

Pour participer à la séance, une inscription est indispensable avant le 24 septembre, par courriel adressé à direction@inbw.be. Les identifiants de connexion seront communiqués à ce moment. La séance sera enregistrée par le secrétariat aux fins de retranscription du procès-verbal afin qu’elle soit consultable par ceux qui ne pourraient pas être présents. En l'absence d'au moins deux inscrits pour le 24 septembre, la séance sera annulée.