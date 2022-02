Au vu de la flambée des prix de l’énergie et, notamment de l'électricité, certains ménages peinent parfois à payer l'entièreté de leurs factures. Dès lors, le CPAS de Braine-le-Comte et le Guichet de l’Energie pourront conseiller les citoyens impactés par la hausse des prix et la libéralisation du marché. Service d'information et de conseil, le Guichet de l'Energie pourra apporter ses conseils aux particuliers sur les énergies renouvelables (panneaux solaires, pompe à chaleur, ...); l'isolation ; la ventilation; le chauffage à petit budget; les primes proposées par la Région Wallonne ou encore la libéralisation du gaz et de l'électricité en Région Wallonne. L'occasion d'aborder quelques tuyaux pour réduire vos factures d'énergie.

Tout d’abord, analysez vos contrats d’énergie et pensez à comparer les tarifs exercés par les différents producteurs d’électricité tels que, notamment, Engie Electrabel, Luminus, Lampiris Essent ou encore Eneco. Pour comparer les offres des distributeurs de la manière la plus objective possible, il est préférable d’avoir recours à des comparateurs indépendants tels que la Commission de régulation de l’électricité du gaz (la CREG).

Vérifiez si vous êtes un client dit "protégé" ? Deux types de clients protégés existent : au niveau fédéral et au niveau régional. Un client protégé au niveau fédéral bénéficiera du tarif social soit le prix le plus bas du marché. Un client protégé au niveau régional sera exclusivement alimenté en énergie par son gestionnaire de réseau de distribution et bénéficiera du tarif social. Un client protégé, bénéficiaire d’une allocation sociale (CPAS, pension, ...), pourra payer son énergie environ 30% moins cher ou bénéficier d’une guide financière.

Vous pouvez également alléger votre facture d’électricité en suivant quelques trucs et astuces pour consommer moins. A ce sujet, le SPW Wallonie énergie propose sa brochure « 101 idées futées pour faire des économies d’énergie dans le ménage ». Parmi celles-ci notons, par exemple, qu'une isolation performante des toitures, murs, planchers et des menuiseries extérieures réduit la perte de chaleur, tout comme l'installation de volets. En effet, une fois fermés, ceux-ci permettent de réduire la perte d'énergie de 25% pour des fenêtres double vitrage.

Côté salle-de-bain, opter pour un chauffe-eau instantané sans veilleuse permet de réduire d'environ 120 m3 de gaz par an. Dans le cas où vous possédez un boiler électrique, couper l'alimentation lors d'une absence de plus de 24h permet de limiter les pertes d'énergie dues au maintien de la température. Côté cuisine, l'achat d'un frigo de classe A+ permettra de consommer 20% d'électricité en moins. Un frigo A++ permettra, lui, de consommer 35% d'énergie en moins qu'un appareil A. Côté vêtements, utiliser un lave linges à des températures plus basses permet aussi de réduire la quantité d'énergie utilisée. Enfin, côté cuisine, arrêter une plaque électrique quelques minutes avant la cuisson permettra d'économiser de l'énergie. L'inertie thermique garantissant la température nécessaire à la fin de la cuisson ou à garder les aliments chauds. Il en va de même pour les couvercles des casseroles : veiller à garder les casseroles fermées demande 3 fois moins de temps pour amener de l'eau à ébullition.

A la recherche de conseils ? Vous pouvez prendre contact avec le service Energie du CPAS (au téléphone : 067/55 13 00 ou par email : energieCPAS@7090.be) ou le Guichet de l'Energie (au téléphone : 067/ 56 12 21 ou par email : guichetenergie.brainelecomte@spw.wallonie.be).