Le nouveau sac bleu débarque à Braine-le-Comte. L’intercommunale in BW lancera le petit nouveau dans la collecte de tri dès le 1er juillet, en fonction des dates indiquées dans le calendrier de collecte. L’objectif est d’entraîner une forte baisse des déchets résiduels et une intensification du recyclage.

Et pour cela, il y aura du changement puisque, une grande partie des emballages en plastique pourront désormais être placés avec les PMC. "Actuellement, seuls les bouteilles et flacons en plastique, les emballages métalliques et les cartons à boissons sont autorisés dans le sac PMC", écrit in BW. "Dès juillet, presque tous les emballages en plastique ménagers seront acceptés dans le nouveau sac bleu. Pensez par exemple aux pots de yaourt, aux raviers de beurre, ou encore aux sacs et films en plastique. Globalement, cela représente un potentiel de plus de 8kilos/hab.an. Une bonne chose pour l’environnement."

Pas de panique si vous possédez encore un rouleau des anciens sacs PMC. "Les anciens sacs restent valables indéfiniment", explique l’intercommunale. "À partir de juillet, vous pourrez donc les proposer à la collecte, avec les nouveaux emballages en plastique autorisés. Les nouveaux sacs seront vendus au même prix, dans les mêmes points de vente : votre supermarché, votre magasin de proximité, etc." Quant au calendrier de collecte, il reste également inchangé. Le nouveau sac bleu pourra donc être sorti le même jour qu’avant à Braine-le-Comte.

L’intercommunale in BW rejoindra donc Hygea, qui introduit également progressivement le nouveau sac bleu. Une transition sur l’ensemble du pays, en fonction de la capacité des centres de tri à accueillir ces nouvelles fractions. Avec l’achèvement des travaux d’aménagement du centre de tri "Valtris" à Couillet prévu pour ce mois de juin, le tour des zones de l’intercommunale est enfin arrivé. D’ici là, les règles en vigueur ne changent pas à Braine-le-Comte.