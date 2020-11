Depuis ce mercredi matin, le callcenter de Braine-le-Comte est à nouveau ouvert. Le numéro gratuit (0800/1.7090) reprend du service après avoir déjà aidé de nombreux Brainois durant la première vague de la pandémie de Covid-19. L'objectif de cette ligne téléphonique est d'accompagner au maximum les habitants de l’entité durant ce confinement.

Le 0800/1.7090 est accessible tous les jours de la semaine, de 9h à 12h et de 13h à 16h. A l'autre bout du fil, des bénévoles assurent un service d’urgences aux personnes isolées. La ligne d’appel est aussi un point de contact pour les soignants de l’entité. En ce qui concerne l’administration communale, les citoyens peuvent obtenir les renseignements concernant les démarches administratives à effectuer via ce numéro d’appel communal.

Mais ce n'est pas tout. En plus de l’aide sociale et médicale déjà prévue en mars dernier, les citoyens peuvent solliciter un accompagnement psychologique adapté à leur situation. Le Plan de Cohésion sociale (PCS) propose une ligne téléphonique d’écoute (stress, angoisse, isolement…) pour tous ceux qui ressentent le besoin de parler à quelqu’un. De même, des psychologues pourront être mis en relation avec les citoyens en détresse psychologique, grâce à une convention établie avec le PCS.

En parallèle, la Ville de Braine-le-Comte soutient l'Horeca et les commerces, en collaboration avec l'ADL. Un listing complet et des visuels reprenant les établissements brainois qui proposent un service à emporter ou en livraison a été mis au point alors que la Ville a lancé jeudi dernier une grande opération sur le web pour mettre en valeur la solidarité des Brainois. "Toutes ces actions sont en effet rassemblées sous le hashtag #BraineSolidaire, avec pour objectif sous-jacent de lutter contre le climat anxiogène et l’isolement en proposant des actions positives", communique la Ville.