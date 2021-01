Le gare de Braine-le-Comte et ses abords sont en pleine mutation. Débuté en 2019, le chantier porte sur la rénovation du bâtiment d'accueil des voyageurs mais surtout sur l'arrière de la gare. Les travaux sont en phase d'achèvement pour la construction d'un nouveau parking d’une capacité de 470 places ainsi que pour prolonger le couloir sous voies existant jusqu’à ce parking. L'objectif sera d'attirer de nouveaux navetteurs mais aussi de desservir le futur écoquartier.

Une rampe d’accès piétonne est d'ailleurs en cours d'achèvement entre le couloir sous-voies et ce futur écoquartier qui verra le jour à côté du nouveau parking. Imaginé par la société gantoise Revive, il comprendra environ 245 cellules avec un mix entre des appartements et des maisons unifamiliales. Il est également prévu d'installer quelques commerces de proximité au rez-de-chaussée des immeubles à appartements. Toutefois, rien ne s'est encore concrétisé à l'heure actuelle.

© Revive

Mais ça ne saurait tarder. L'entreprise Revive, dont l'objectif était de conceptualiser le projet et d'obtenir un permis, a désormais atteint ses objectifs. Le permis unique pour la première phase est d'ailleurs exécutable depuis plus d'un an et demi. "Revive est entré dans l'étape finale", confie Steven Rosseel, directeur général de Revive. "Nous allons désormais vendre l'ensemble du projet à un développeur local dont je ne peux pas encore communiquer le nom. Mais le projet va pouvoir débuter prochainement avec la réalisation des voiries et même redémarrer à pleine vitesse en 2021 par ce développeur."

Une fois la passation de pouvoir opérée, les grands manœuvres pourront donc débuter. L'entreprise a prévu de travailler en quatre phases, la première étant la création de la voirie le long du site et la construction de quelques appartements. Chaque phase sera dépendante d'un nouveau permis.

Le futur domaine comprendra un parc, un potager commun et surtout tous les critères pour que le quartier puisse être durable. Il favorisera par exemple la mobilité douce via l'accès vers la gare, les commerces, les différents services et les écoles. Les logements du quartier répondront aussi à des standards stricts en matière de consommation d'énergie, de choix des matériaux et de mixité (des logements et sociale). De même, des infrastructures de regroupement, de tri et de collecte des déchets seront mises en place.