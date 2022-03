Ce dimanche 13 mars, l'école communale d'Hennuyères a fait l'objet de vandalisme. Peinture répandue sur le sol, bancs cassés, portes arrachées, ... l'ensemble des dégâts est conséquent. Hier, la zone de police de la Haute Senne a procédé à l'interpellation des auteurs de ce vandalisme. Ces derniers ont reconnu leur participation aux actes de vandalisme ainsi qu'avoir volé dans les locaux de l'école.

"Hier matin, la zone de police a pu débuter ses devoirs d'enquête, que ce soit la consultation des images des caméras de surveillance, enquête de voisinage et consort", explique Maxime Daye, le bourgmestre de Braine-le-Comte. "Très rapidement, ils ont pu identifier les protagonistes et donc, hier soir, ils ont été interpellés et la perquisition s'est révélée positive. Ils ont tout de suite avoué les faits".

De leur côté, les équipes en charge de la remise en état de l'école arrivent au bout des rénovations. Les classes vandalisées devraient réouvrir demain. "Merci et bravo à la Police qui a travaillé rapidement avec réussite", réagit Maxime Daye. "De leur côté, les équipes éducatives et le service des Travaux remettent progressivement en fonction les classes. Tout devrait rentrer dans l’ordre demain".

Pour rappel, la nouvelle aile de l'école communale d'Hennuyères a donc été vandalisée dimanche. Par chance, des portes de sécurité fermaient l'accès au reste de l'école. Les auteurs n'ont donc pas pu accéder au reste du bâtiment. Hier, la police s'est rendue sur les lieux afin de constater les dégâts rejointe par le laboratoire chargé de relever des empreintes pour tenter de retrouver les auteurs de ces actes. C'est donc chose faite.