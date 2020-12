Il y a quelques semaines, l'enseigne Colruyt a annoncé son intention de s'installer à Braine-le-Comte. Une demande de permis a même été déposée pour investir un terrain situé au Chemin du Pont. Sauf que le projet ne plaît pas vraiment au GRACQ, le Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens. Pour se faire entendre auprès du Collège communal, le GRACQ de Braine-le-Comte a remis une note pour mettre en lumière des problèmes de mobilité liés à l'arrivée de Colruyt.

Le GRACQ estime que ce projet ne s’inscrit nullement dans le cadre d’une étude de mobilité complète à Braine-le Comte. "De façon plus spécifique, nous constatons constate que le Chemin du Pont est devenu la principale voie d’accès à la ville en provenance d’Ecaussinnes alors qu’il n’est pas prévu pour cela", explique l'association. "Ce chemin ne dispose d’ailleurs ni de trottoir, ni de piste cyclable et les accotements sont régulièrement encombrés, des deux côtés, de véhicules en stationnement. Cette situation est dangereuse tant pour les piétons que pour les cyclistes."

S’il est vrai que le dossier évoque la création d’un trottoir et d’une piste cyclable, rien de concret n’est précisé. "Par ailleurs, le projet prévoit près de l20 places de stationnement pour les voitures et seulement 12 emplacements pour les vélos. La mobilité du personnel du magasin n’est pas envisagée de même que des aménagements pour des livraisons par vélo-cargos, pourtant expérimentées à Bruxelles par Colruyt."

Selon eux, ces principaux éléments démontrent que "le projet a été clairement conçu pour les automobilistes et que les autres formes de mobilité ne sont nullement prises en compte." "Surtout que d’autres projets immobiliers aux alentours du Chemin du Pont sont prévus. Dans ce cadre, le GRACQ rappelle la possibilité de joindre d’une part, la voie du tram cyclo-piétonne et le tracé du schéma directeur cyclable de l’Avenue du Marouset et, d’autre part, le tracé du schéma directeur cyclable de la Chassée d’Ecaussinnes. Cela créerait un tracé cyclable drainant les constructions du futur lotissement Re-Vive, le quartier Les terrasses de Braine ainsi que le nouveau parking de de la SNCB."