Dans le cadre d'un plan de redynamisation du centre urbain de Braine-le-Comte, la commune a imaginé une nouvelle Grand-Place. Un lieu qui se veut rassembleur et attractif pour les commerçants du centre-ville. La Ville est à l'aube de déposer un permis de construction.

La commune lancera une enquête publique au cours du premier trimestre 2022 afin de recueillir l'avis des habitants. Le projet de la nouvelle place s'organise en trois axes : l'Horeca, la végétalisation et la mobilité.

Côté Horeca, un projet soumis à enquête propose des emplacements plus grands et plus sécurisés pour les terrasses des cafés et restaurants présents sur la place. L'aménagement permettrait également de réduire le passage de véhicules et donc les nuisances en conséquence.

Côté végétalisation, un espace vert réservé à la détente sera situé à la place de l'actuel Pavillon de l'Office du Tourisme qui sera délocalisé ailleurs dans le centre-ville. 840 mètres carrés de zones vertes perméables seront également ajoutés et 33 arbres sont prévus. Il y aura également des bacs de verdure et l'ajouts de végétaux le long de la nationale 6.

Côté mobilité, la Ville souhaite favoriser la mobilité douce et les déplacements des personnes à mobilité réduite. L'idée étant de rendre la Grand-Place accessible à tous. Pour ce faire, 3 passages piétons et 3 zones de stationnement vélo sont prévus. La rue Grand Place serait alors placée en sens unique afin de pouvoir élargir les trottoirs et les terrasses de l'Horeca. Au centre de la place se trouveront les deux arrêts de bus des lignes passant sur la N6.

Le projet fait état de l'utilisation de matériaux différents qui permettraient de distingue plus facilement les espaces piétons et les espaces carrossables. Un béton imprimé pavé est en l'occurrence prévu car sa longévité est plus importante que d'autres matériaux. De plus, il n'est pas glissant et permet donc de se déplacer sans risque. Le passage de la nationale devant la Grand-Place sera, quant à lui, surélevé afin de permettre l'installation d'une zone 30 sur toute la traversée du centre-ville. Côté parking, 2 zones sont maintenues afin de proposer 29 places de parking standard, 4 emplacements pour les véhicules électriques et 3 emplacmes pour les personnes à mobilité réduite. Une zone de station situé à la rue Haute viendront augmenter les possibilités de stationnement.

Enfin, du mobilier urbain mobile et ludique occupera l'espace de la Grand-Place lorsqu'il n'y a pas d'évènement organisé. Des jeux d'eaux pourraient également voir le jour. Dans ce cas, un bassin de rétention d'eau permettait alors de récupérer les eaux de pluie et ainsi contribuer à la gestion des eaux.