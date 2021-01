C’est un travail en commun entre les directions et les parents. Les écoles communales de trois villages ont établi leur plan de pilotage pour les six prochaines années. Steenkerque-Petit-Roeulx, Hennuyères, Ronquières-Hentripont, tous auront de nouveaux objectifs pour l’enseignement.

Une enquête miroir avait été réalisée auprès des parents, enseignants et même des enfants. Le principe était simple : établir les faiblesses et forces de chacun des établissements. Une remise en question de la part de l’ensemble des équipes. "On a recherché les causes et racines de certains problèmes", explique l’échevine de l’enseignement communal, Ludivine Papleux. "C’était important de garder en tête les forces et potentialités de chaque établissement".

Plusieurs objectifs ont donc été définis. On les appelle Smart : spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporellement définis. Et comme une véritable enquête, un public-cible a été établi ainsi qu’un calendrier précis des étapes. "On tient compte des différentes thématiques du Décret Missions", annonce Ludivine Papleux. "Elles couvrent l’accrochage scolaire, les primo-arrivants, le développement durable mais aussi les discriminations et la problématique du harcèlement".

L’un des points sur lesquels l’échevin a insisté était l’orientation numérique. Les écoles communales feront l’acquisition de matériel via des appels à projets. Ludivine Papleux espère aussi pouvoir installer le wifi partout dans les écoles. Un investissement qui sera aussi prévu pour les élèves à besoins spécifiques.

Le projet est déjà en cours à Ronquières-Henripont depuis le 4 janvier. "C’est une grande joue pour nous de voir nos plans validés du premier coup", déclare Ludivine Papleu. "Une évaluation sera mise en œuvre après la troisième et sixième année. Il y a une obligation de moyens mais pas de résultats".

Le but final de ce plan de pilotage est de favoriser l’autonomisation des directions et de responsabiliser les équipes éducatives et pédagogiques. Le prochain village à suivre est celui d’Hennuyères en avril de cette année.