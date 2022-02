Après avoir réalisé des spectacles en Belgique, en Français ou en Angleterre, c’est désormais à Venise que la troupe de jongleurs de feu Pyronix déposera ses torches. Invitée au carnaval de Venise, l’ASBL brainoise présentera des extraits de son dernier spectacle dès ce vendredi et, ce, pour 10 jours à raison de deux représentations par soirée.

"Nous sommes enchantés et surtout flattés d’avoir été contactés parce que c’est évidemment un événement international et c’est aussi une première pour nous", explique l’administrateur de l’ASBL, Benjamin Place. "Nous sommes très contents d’être dans les premiers belges à participer au carnaval de Venise et pour un spectacle pyrotechnique et feu".

Contactés par Anton Bonura, un artiste italien rencontré à Paris quelques années auparavant, Benjamin Place et ses cracheurs de feu vont rejoindre la troupe italienne pour y apporter leurs plus beaux effets pyrotechniques. "Anton Bonura m’a téléphoné. Nous nous étions rencontrés au cours d’un événement de jongleurs de feu devant la tour Eiffel à Paris", explique Benjamin Place. "Nous nous sommes suivi sur Facebook et, ici, il m’a contacté en début d’année pour me proposer à moi et à l’équipe Pyronix de participer au carnaval de Venise parce qu’il avait besoin d’un effet en particulier dans le spectacle".

Les jongleurs brainois viendront donc en renfort des membres de la troupe italienne, ils amèneront leur savoir-faire et leur talent le tout dans une chorégraphie et sur une musique établies. La compagnie belge présentera une partie de son spectacle tiré de l’univers viking en s’adaptant, cette fois, aux mouvements de l'eau des canaux vénitiens. "La mise en place va commencer ce soir avec des répétitions aujourd’hui et demain. Nous intervenons pour deux choses différentes : nous allons nous retrouver sur l’eau, sur un plateau mobile de 6 mètres sur 5. Dessus, nous devons jongler avec des gros objets sphériques. Dans une seconde partie, nous allons faire des colonnes de braises appelées "charcoal" qui montent à environ 7 ou 8 mètres de hauteur. Cela crée de grandes colonnes de flammes. C’est notre effet phare, le plus populaire".