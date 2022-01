ME

La route étant nationale, la Ville de Braine-le-Comte ne peut rien y faire.

Cela fait quelques jours que la rue d’Henripont (ou la N533) fait parler d’elle à Braine-le-Comte. Effectivement, suite aux importants nids de poule présents sur le bord de la route, une automobiliste a vu ses pneus éclater à plusieurs reprises.

La Ville, qui a été contactée un grand nombre de fois à ce sujet, ne peut pourtant rien y faire. Le tronçon de route concerné est une route nationale et non une route communale ; sa gestion et sa réfection ne dépendent donc pas de la Commune.

"Je ne sais pas dire grand-chose... C’est une route nationale donc c’est géré par le SPW Hainaut. Ils sont prévenus donc il y a une sécurisation qui aurait dû se faire. Maintenant, c’est une voirie qui devrait être refait, en effet. Ils ont fait un gros morceau déjà en 2021 sur la section qui sépare Ronquières vers Nivelles", explique André-Paul Coppens, échevin des travaux de Braine-le-Comte.