Autour de l'avenue Alix de Namur, à Braine-le-Comte, c'est tout un quartier qui prend forme au rythme de la construction du site Champ du Moulin. Ce sont pas moins de 450 logements qui seront prochainement implantés là-bas, via principalement des blocs à appartements. Certains d'entre eux sont déjà habités tandis que d'autres sont en construction ou en phase de finalisation. Mais voilà que les premiers problèmes viennent déjà pourrir la vie des nouveaux habitants.

La mobilité s'avère en effet compliquée dans le quartier. L’ouverture de l’avenue Alix de Namur et la création du rond-point sur la N6 ont permis la mise à sens unique de la rue d’Ecaussinnes, déviant une partie du trafic vers l’avenue Alix de Namur. "Pour certains, le rêve de qualité de vie et de quiétude proposé par le promoteur est devenu leur cauchemar", assure Yves Guévar, conseiller communal (Ensemble). "Les riverains se plaignent également de la vitesse car l’avenue est assez dégagée et sinueuse ce qui apporte du plaisir aux conducteurs en mal de sensations…"

(...)