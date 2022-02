Aujourd'hui ont débuté les travaux de la nouvelle piste cyclable qui sera installée à l'Avenue du Marouset. Le chantier mené par la Région Wallonne prendra cours du côté où la piste cyclable n'existe pas encore, soit pour aller vers le centre-ville de Braine-le-Comte. L'objectif de ces premiers travaux sera de modifier l'agencement des carrefours afin de supprimer les obstacles que créent certaines zones de trottoirs. Le marquage, quant à lui, sera effectué aux environs du printemps, quand la météo le permettra.

Cette première phase de chantier, fruit de la collaboration entre la Ville de Braine-le-Comte, les services administratifs de la Ville et la Wallonie, durera jusqu'à la fin du mois d'avril. Désormais, à partir de ce mercredi, la circulation sur l'avenue se verra donc adaptée. En effet, afin de permettre aux engins de chantier de travailler de circuler et aux ouvriers de travailler en toute sécurité, la circulation sera alternée en journée. Celle-ci sera donc régie par des feux tricolores. Le chantier qui est mobile se déplacera au fur et à mesure selon l'avancement des travaux tributaires des conditions météorologiques.

Des modifications concernant le stationnement sont également effectives jusqu'à la fin du chantier, minimum. Le stationnement sera ainsi interdit entre les numéros 2 et 160 de l'Avenue du Marouset. Aucun automobiliste ne pourra donc se garer du côté pair de l'Avenue. Enfin, à terme, le stationnement ne sera plus du tout possible le long de ce tronçon afin de garantir une sécurité suffisante aux usagers de la piste cyclable.

Grâce à cette nouvelle piste, les cyclistes pourront alors relier l'entrée du Bois de la Houssière au centre-ville de Braine-le-Comte. Cette piste cyclable permettra donc à ses utilisateurs de descendre l'avenue en suivant le sens de la circulation et, ce, de manière sécurisée.

Par ailleurs, la Ville de Braine-le-Comte mène également des interpellations auprès de la Région Wallonne afin d'améliorer l'état général de l'Avenue qui est une voirie nationale dont quelques endroits ont déjà été réparés par le passé.