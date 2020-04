La DJ a notamment rendu visite à deux maisons de repos.

Il y avait encore plus d'ambiance que d'habitude ce mercredi soir à 20 heures dans les rues de Braine-le-Comte. Un camion sonorisé a traversé la ville pour s'arrêter notamment à la caserne de pompiers ainsi que devant les deux maisons de repos. Aux platines : la DJ Mademoiselle Luna.

Il s'agissait en réalité d'une opération surprise orchestrée par Radio Contact qui a décidé, depuis mardi soir, de visiter plusieurs villes de Wallonie et de Bruxelles. Après Uccle mardi, c'était donc au tour de Braine-le-Comte d'en profiter ce mercredi. De quoi offrir un moment insolite, loin de tous les tracas du quotidien, pour tous les Brainois présents sur le parcours et plus particulièrement pour les travailleurs qui œuvrent sur le front ainsi que les résidents des maisons de repos.