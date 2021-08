L’intention est probablement bonne, et pourtant, les conséquences peuvent être dramatiques. Ce lundi, la commune de Braine-le-Comte annonce que les oies des étangs Martel ont dû être prises en charge par un refuge afin d’être soignées et de recevoir une alimentation adaptée. Les volatiles souffrent en effet d’un syndrome des ailes d’ange, une malformation des os qui trouve son explication dans une alimentation inadaptée.

"Sur un site comme celui des étangs Martel, oies et canards sont des animaux autonomes", rappelle-t-on du côté de l’administration. "Ils sont tout à fait capables de varier leur alimentation avec ce qu’ils trouvent sur place. En effet, ces oiseaux sont herbivores et se nourrissent essentiellement de plantes aquatiques ou de végétaux glanés dans les prairies humides. Ils mangent également des mollusques, des gastéropodes et des insectes."

Trop souvent, des promeneurs jettent du pain aux oiseaux. Contribuant ainsi à leur mauvais état de santé, et non à leur bien-être comme probablement initialement espéré. "Bien que tous les acteurs locaux du bien-être animal répètent ce message à l’envi, certains continuent d’apporter du pain aux oiseaux des étangs et il a bien fallu constater que nombre d’oies en sont malades, atteintes du syndrome des ailes d’ange."

Ce syndrome se traduit par une déformation de l'aile et une mauvaise pousse des plumes. L'oiseau n'est dès lors plus capable de voler et sa durée de vie est fortement réduite. Le collège a dû décider de la prise en charge de huit oies par une association spécialisée, qui a pu assurer leur capture grâce aux soutiens d’autres associations et du service du bien-être animal de la commune.

"La majorité est bien atteinte du syndrome des ailes d’ange. Elles seront soignées et pourraient encore guérir car la maladie semble avoir été prise à temps. Mais elles ne pourront pas être remises aux étangs Martel." Actuellement, il reste des canards aux étangs, et une dernière oie qui rejoindra prochainement ses congénères. "Leur présence est agréable et contribue à rendre le site bucolique. Alors, pensez à leur bien-être et ne les rendez pas malades en leur apportant du pain."

Un panneau didactique sera prochainement placé sur le site des étangs pour rappeler les enjeux de cette problématique.