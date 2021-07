Pour certains, plus de communes se manifesteront pour soutenir l’idée, plus vite elle se concrétisera. Lors du dernier conseil communal, la Ville de Braine-le-Comte a rejoint l’Alliance pour la Consigne, qui regroupe l’ensemble des communes souhaitant mettre en place un système de consigne pour les canettes et bouteilles en plastique. "Via cet acte symbolique, la Ville de Braine-le-Comte souhaite soutenir l'instauration d'une consigne sur les canettes et bouteilles en plastique en vue d'améliorer la propreté publique, l'environnement, la santé animale et l'économie circulaire", précise-t-on du côté des autorités brainoises.