Le tribunal correctionnel de Mons a condamné lundi, Gaëtan D., un quadragénaire à six ans de prison ferme.

Gaëtan D. a écopé ce lundi de six années de prison ferme et d'une arrestation immédiate ordonnée par le tribunal de Mons pour des attentats à la pudeur commis sur trois jeunes filles dans la région d'Enghien et de Braine-le-Comte. Le prévenu était en aveux. Il a également, durant 26 ans, séquestré à plusieurs reprises ses compagnes successives et leurs enfants respectifs.

A la fin du prononcé, le substitut du procureur du roi a requis l'arrestation immédiate du condamné, présent à l'audience. La défense a contesté, arguant qu'il avait comparu à toutes les audiences et qu'il avait passé un an et demi en détention préventive. Le tribunal a finalement prononcé l'arrestation immédiate du condamné, compte tenu du risque de récidive.