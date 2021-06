Ce n’est pas la première fois que les caméras de la RTBF débarquent à Braine-le-Comte. Le 21 mai dernier, la société de production, Eyeworks, était présente à Ronquières pour le tournage de la série 1985, basée sur l’affaire des tueurs du Brabant. Les caméras s’installeront donc dans le centre de Braine-le-Comte cette fois, le mardi 22 juin à la rue Charles Mahieu.

Entre 12 et 15h, les équipes seront présentes au niveau de l’entrée du parking du magasin Match, entre la rue Louis Catala et la rue de Mons. Des perturbations de la circulation sont donc à prévoir. "La circulation sera interrompue aux abords de la zone durant les prises de vue (maximum 5 minutes par interruption), y compris sur la rue de Mons", précise la Ville. "Le parking du magasin Match sera accessible en tout temps via la rue de l’Europe et par intermittence, entre les prises, via la rue de Mons."

Les autorités ajoutent également qu’il est important que les curieux ne perturbent pas le déroulement de la journée. "S’agissant d’une histoire se déroulant au début des années 2000, il est important pour notre société de ne pas faire entrer d'éléments anachroniques dans le champ des caméras durant les prises." Toutefois, en raison des mesures sanitaires actuelles, il est interdit de se rendre sur les lieux en tant que spectateur.

Et comme lors de la première phase du tournage, des armes à feu seront utilisées, avec les autorisations et précautions de sécurité nécessaires. Il est donc possible que vous entendiez des bruits de coups de feu. Dans ce cas, pas de panique. La société de production, Eyeworks, reviendra à Braine-le-Comte le 23 août prochain. Des plans seront capturés à la drève du long jour, ainsi qu’à la drève des chasseurs de 8h30 à 19h, avec l’accord de la Ville.

La nouvelle série événement de la RTBF sur les Tueurs du Brabant est grandement attendue en Belgique. Coproduite avec la VRT, la série mêlera le néerlandais et le français pour représenter le plus fidèlement la réalité. Un joli défi relevé par ces deux chaînes publiques sur le dossier qui a défrayé la chronique dans les années 80 et qui continue à interroger la justice et la police aujourd’hui.