Deux récents braquages ont suscité l'inquiétude.

Se faire braquer et être menacé par une arme, voilà certainement la hantise de nombreux commerçants. Cette crainte s'est malheureusement transformée plusieurs fois en réalité ces dernières semaines dans la région de Braine-le-Comte. Cinq braquages ont été commis à Tubize et deux autres à Braine (le Match et le Carrefour Market) en l'espace de quelques jours. "Ces événements ont suscité des inquiétudes chez les commerçants/indépendants et auprès de leur personnel", déplore Ludivine Papleux, échevin en charge de l'agence de développement local (ADL).

La police est évidemment sur le coup pour tenter d'arrêter cette bande de braqueurs qui sévit dans la région tandis que des contrôles préventifs sont renforcés aux abords des magasins. Mais les commerçants eux-mêmes peuvent aussi agir. "La prévention en matière de sécurité s’impose à tout un chacun. Le respect des règles et des conduites de sécurité demeure l’affaire de tous."

C'est dans cette optique que l’ADL de Braine-le-Comte invite les commerçants à participer à une séance d'information spéciale présentée par l’inspectricede police, Martine Bogaert, conseillère en prévention du service techno-prévention de la zone de police de la Haute Senne. "Son exposé portera sur les mesures de sécurité pour vos locaux ouverts au public et aux clients", précise Ludivine Papleux. "Elle abordera de manière détaillée les mesures organisationnelles, mécaniques et électriques et informera les commerçants et indépendants des avantages fiscaux liés aux dépenses en matière de sécurisation des locaux."

Cette séance d’information aura lieu le mardi 3 mars à 18h30 à l’Hôtel de Ville de Braine-le-Comte. Les commerçants intéressés doivent cependant s'inscrire avant le 28 février au plus tard.