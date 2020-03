C'est fait, le ruban blanc et bleu a été coupé ce samedi après-midi. De quoi officialiser la fin d'un énorme projet porté par le CPAS de Braine-le-Comte : la résidence-services SéReynité, un nom choisi évidemment en clin d’œil à la Cité Rey. C'est là, juste à côté de la maison de repos et de la crèche, que pas moins de 32 appartements de 53m² et de plain-pied ont été construits.

L'inauguration a été faite en présence du bourgmestre Maxime Daye, de la présidente du CPAS Bénédicte Thibaut ainsi que tous les autres membres du collège communal. Mais il reste encore quelques petits travaux de finition à réaliser avant de pouvoir accueillir les premiers résidents en toute SéReynité. L'arrivée de ceux-ci est d'ailleurs programmée dans deux semaines.

© MD



Cette résidence leur offrira un appartement confortable couplé à de nombreux service : un accès à la salle polyvalente commune (espace de détente et de rencontre, TV, accès internet, cuisine, sanitaire), des espaces verts ouverts, des parkings extérieurs, un accès aux équipements et animations de la maison de repos mais aussi une permanence 24h/24. De jour comme de nuit, un système d’appel infirmier est en effet relié à la maison de repos, permettant au résident de faire appel au service nursing de la maison de repos en cas d’urgence.

L'objectif étant de proposer aux résidents d'être totalement autonomes s'ils le souhaitent tout en gardant un lien direct avec la maison de repos et le personnel infirmier en cas de besoin. Notons que les résidents pourront même emporter avec eux leurs chats, chiens et autres poissons rouges pour se sentir comme à la maison.

Toutes charges comprises, le loyer d'un appartement s'élève à 1 200 euros pour une personne seule et 1 250 euros pour un couple. "De nombreux appartements sont déjà loués mais il reste encore de la place", signale le bourgmestre Maxime Daye.