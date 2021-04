Le mercredi 14 avril, des travaux seront lancés dans la rue de la Station , située à Braine-le-Comte. La raison ? Deux plateaux avec passages pour piétons sont détériorés , et nécessitent d’être remplacés. Le premier est situé au carrefour avec les rues des Dominicains et des Patiniers, alors que le second se trouve quelques mètres plus loin, au carrefour entre la rue de la Station , la rue Édouard Étienne et la Grand-Place.

Du 14 avril au 30 avril , sous réserve de conditions météorologiques défavorables, des restrictions dans l’hyper centre-ville seront d’application. "En raison de la position centrale de ces dispositifs, la section de voirie comprenant les deux plateaux sera complètement fermée à la circulation routière", écrit la Ville. "Aucun véhicule, y compris modes doux, ne pourra circuler à cet endroit. Il n’est en effet pas possible de permettre la circulation en demi -voirie sur cet axe." Seuls les piétons pourront continuer à emprunter le tronçon. La Ville a, en effet, veillé à laisser les trottoirs accessibles.

Des perturbations sont donc à prévoir durant ces quinze jours. Certains axes menant à la zone de chantier seront temporairement des voies sans issue. Il s’agit de la Grand-Place, la rue Édouard Étienne, rue des Dominicains, rue des Patiniers et, bien entendu, la rue de la Station elle-même. "La circulation sur certaines portions sera uniquement réservée au trafic de proximité (desserte locale) afin de permettre les déplacements des riverains et l’accès aux commerces", précise la Ville. "Afin de faciliter les déplacements des véhicules, des restrictions seront instaurées au niveau du stationnement à certains endroits."

Un chantier conséquent, qui devrait perturber le trafic aux alentours. Vous pouvez retrouver les détails des interdictions et restrictions , concernant le stationnement et la circulation , sur le site internet de la Ville de Braine-le-Comte.