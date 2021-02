Les créateurs dude Braine cultivent leurs fruits et légumes sans pesticides, ni produits chimiques. C'est l'écosystème qui fait le job !

Du nouveau à Braine-le-Comte ! Depuis quelques jours, un nouveau potager a vu le jour dans les jardins de la ville de Braine. Le Potager en folie cultive des fruits et des légumes dans un lieu propice à la biodiversité. Pour se faire, les créateurs du concept utiliseront des pratiques associant les arbres, les cultures et les animaux. C'est ce que l'on appelle, l'agroforesterie.

Derrière l'idée, deux Brainois : Lili et Billy. Tous les deux passionnés par la nature et l'environnement, le coupe a eu envie de se lancer. "On a toujours aimé la campagne et ses coins magiques", explique Billy. "Ma femme et moi rêvions d'ouvrir un potager, où nous pourrions planter nous-mêmes les graines et les arbres. C'est un projet longtemps réfléchi car c'est intimement lié à nos centres d'intérêts". Tellement que le couple a décidé d'en faire leur métier.