On le sait, Braine-le-Comte représente un lieu idéal pour les promoteurs immobiliers. Avec un accès aisé à divers services, son dynamisme, et ses réseaux ferroviaire et autoroutier importants, plusieurs demandes de permis d’urbanisme sont déposées par an. Une nouvelle enquête publique annonce un grand projet de lotissement, qui pourrait voir le jour dans les prochaines années.

Il se situerait sur les anciens bâtiments industriels du site Delescolle aux croisements de plusieurs rues. La SA Werdi prévoit la construction d’un immeuble de 77 appartements et deux commerces répartis en cinq blocs comportant des parkings souterrains. Les différents blocs s’établiraient sur six niveaux au maximum, afin de s’intégrer dans l’environnement du bâti et du non bâti.