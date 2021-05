L’ASBL Les Amis des Animaux avait lancé un appel à l’aide sur les réseaux sociaux la semaine dernière. Avec une forte augmentation de chatons accueillis, l’association manque de ressources. "Depuis plus d’un an, la situation est catastrophique à tous les niveaux et particulièrement pour les trappages, qui furent interrompu et reprit trop tardivement et donc aussi les stérilisations", ajoute l’échevine en charge du bien-être animal à Braine-le-Comte, Ludivine Papleux. "De nombreux chatons trouvés sur le terrain ou encore abandonnés dans des caisses, des saisies, les gens inconscients qui ne stérilisent pas leur chat ont conduit au fait que toujours actuellement, l’association a encore énormément de chatons en famille d'accueil et en refuge."

C’est pourquoi la Ville a accepté l’organisation d’une collecte de vivres ouverte aux Brainois et d’ailleurs pour les animaux sur la Grand Place. Elle aura lieu le samedi 5 juin de 9h à 13h. Elle continuera, ensuite, tout le long de la semaine via les commerçants brainois. En effet, plus de dix ont répondu présents pour aider l’ASBL, comme la boucherie Rouge Gourmand, le magasin Poils et Plumes à la rue de Bruxelles ou encore le salon de coiffure Cocoon.

Jusqu’au samedi 12 juin, un panier fourni par l’association sera destiné à y récolter des vivres. "Son stock de croquettes "chatons" fond à vue d'œil et arrive à sa fin. L’association doit faire face aussi à énormément de frais vétérinaires", explique Ludivine Papleux. Si vous êtes un commerce, et que cela vous intéresse, les inscriptions sont possibles jusqu’à ce vendredi.

La Ville collabore avec l’association Les Amis des Animaux, située à Feluy, pour la stérilisation des chats errants. Et un projet est d’ailleurs en cours… "Nous avons la volonté de construire des abris pour les chats errants avec les écoles communales et ladite association", poursuit l’échevine. "Les objectifs de cette action sont de protéger les chats du froid et de la pluie et de les stériliser. Cette activité est également idéale dans le cadre de l’apprentissage des mathématiques (mesures) ; un des objectifs des plans de pilotage." En effet, ce sont les enfants eux-mêmes qui mettront la main à la pâte.

Les écoles d’Hennuyères, de Ronquières et d’Henripont ont accepté de jouer le jeu. Les ateliers auront lieu le 27 mai pour les deux dernières, et le 3 juin à Hennuyères. "Cette action permettra de façonner une quarantaine d’abris. Par ce projet, nous pourrons attirer plusieurs chats en un même lieu et nous pourrons donc les stériliser plus facilement et éviter ainsi la prolifération des chats errants." La Ville précise que ces différents projets ne pourront se réaliser qu’en fonction de l’évolution de la pandémie, et en appliquant les mesures sanitaires en vigueur.