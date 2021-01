On le sait, le projet SmartMove ne fait pas l'unanimité dans le pays. Cet avant-projet de loi, qui instaure une taxe urbaine sur l'usage des automobiles sur les voiries bruxelloises, est discuté dans la plupart des communes wallonnes. Et à Braine-le-Comte, la liste Braine a décidé de prendre les choses en main.

Lundi soir, la Chef de groupe de la liste, Martine David, a déposé une motion concernant le projet de tarification kilométrique de la région bruxelloise. Une motion d’un pouvoir local à l’encontre d’une décision d'une région, ce n’est pas courant. Mais Martine David a considéré qu'il était temps d'agir : "Bien que d’accord sur le principe du pollueur – payeur, nous ne pouvons cependant accepter ce projet tel que présenté par le gouvernement bruxellois", explique Martine David. "Nous souhaitons dès lors présenter à l’assemblée une motion pour exprimer notre inquiétude de l’instauration d’une taxe kilométrique qui impacterait 130.000 wallons qui se rendent quotidiennement à Bruxelles, dont des Brainois".

La conseillère communale a d'ailleurs avancé des chiffres à titre d'exemple. Selon Martine David, un navetteur brainois qui parcourt tous les jours 30km sur l'ensemble de la région bruxelloise aux heures de pointe pourrait payer près de 1.200 euros par an. Une somme considérée comme inacceptable dans le contexte actuel. Alors que les communes mettent en place des solutions pour aider les citoyens et leur pouvoir d'achat, Martine David considère que les Wallons paient déjà assez dans les taxes annuelles. Puisque, rappelons-le, la Wallonie verse 19 millions d'euros en moyenne par an à la région bruxelloise via une dotation pour ces navetteurs.

Cette motion a aussi été déposée car les élus de la liste Braine craignent que la solution bruxelloise ne fasse que déplacer le problème. "Nous avons peur de déplacer le problème de trafic sur le périphérie de Bruxelles, dont je considère que Braine-le-Comte fait parti", ajoute Martine David. "Surtout qu'il n'y a pas d'amélioration proposée aux alternatives de la voiture individuel comme le manque de parkings par exemple ou encore les retards du RER". La liste Braine craint aussi que le projet ait des conséquences directes sur la Ville de Braine-le-Comte. Un tel projet, toujours selon Martine David, entrainerait la création de lourdes infrastructures pour accueillir de nouveaux navetteurs qui voudraient emprunter le train à Braine.

La liste de Braine a pu compter sur le soutien du parti socialiste : "Nous nous joignons complètement dans la philosophie à la motion déposée par la conseillère David", commente Olivier Fievez, échevin de la culture. "Nous demandons un dialogue clair entre les régions, une solidarité interrégionale et surtout que les travailleurs ne soient pas pénalisés, même si on comprend bien le fond environnemental de cette proposition". C'est sur ce point que le Bourgmestre, Maxime Daye, a insisté : "Ce qu’on reproche à la région bruxelloise, c’est d’avoir pris une décision unilatérale et puis seulement d'avoir ouvert la concertation", explique-t-il au conseil communal. "On lui demande d'être autour de la table et de pouvoir donner notre avis car nos citoyens sont concernés".

Une contre-motion a aussi été déposée par le conseiller communal Ecolo, Eric Berceau. Ce dernier reconnaît que cette réforme fiscale crée des débats au sein même de son parti. "Cette motion est une occasion à saisir pour les sujets de la mobilité au niveau local", commente Eric Berceau. "Mais on ne peut nier l'impact positif de ce système dans les villes comme Londres et Milan. Il y a certainement des points à en retirer". Le conseiller communale demande donc au collège communal de solliciter la région wallonne pour organiser une concertation avec le gouvernement bruxellois. Au final, seuls ENSEMBLE et Ecolo ont voté contre la motion.