Depuis l'année dernière, la Ville de Braine-le-Comte a mis en place un service Egalité des chances afin de soutenir les citoyens membres de la communauté LGTBQIA+. En 2022, le service accueille une nouvelle responsable spécialisée dans la gestion de projets. Un service qui veille au respect des droits et lutte contre les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Un soutien que la commune affiche par les drapeaux placés sur sa façade.

"Le service Egalité des chances vise à donner les mêmes chances, évidemment, à tous les individus : l'accès aux droits et aux libertés fondamentales et évidemment la lutte contre les discriminations envers LGBTQIA+", explique Ludivine Papleux, échevine de l'égalité des chances. "Chaque année, depuis plusieurs années, lors de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie et en faveur des LGBTQIA+ le 17 mai, nous hissons le drapeau arc-en-ciel au niveau de la façade de l'hôtel de ville et nous distribuons des pins au niveau de l'administration communale, des commerçants, des citoyens, au niveau de tout ceux qui souhaitent apporter leur soutien à l'opération. Pas moins de 400 pins ont été distribués en 2021 et nous allons en commander davantage en 2022".

Afin de diversifier et améliorer ses actions, le service Egalité des chances a pris contact avec la maison Arc-en-ciel de Charleroi. En collaboration, les deux services ont établi un plan de travail qui s'articule en 3 axes que sont : l'information, la sensibilisation et l'orientation. "Au niveau de la sensibilisation, dans un but de lutter contre toutes les formes de phobies dirigées vers le public cible, nous avons proposé la diffusion d'un film en collaboration avec la maison Arc-en-ciel et le Centre culturel qui s'appelle "Lola vers la mer" en vue d'avoir ensuite, avec la maison Arc-en-ciel un débat et des interactions", explique Ludivine Papleux. "C'est avec le public scolaire. Une séance était prévue le 10 février, malheureusement il y a eu la grève au niveau des écoles donc la séance a été reportée au 16 mars et à la demande d'une école, la séance a été reportée au 12 mai. Toujours dans le cadre de la sensibilisation, avec la responsable du service, nous travaillons depuis quelques semaines sur la mise en place de passages cloutés aux couleurs arc-en-ciel et pourquoi pas créer un parc à drapeaux. Tout cela est encore à l'étude de la faisabilité".

Et d'ajouter : "Au niveau de l'information, nous réenvisageons de faire des stands notamment lors de la journée du 17 mai, lors des journées off au niveau des écoles et pourquoi pas aussi lors du Ronquières festival ou encore lors du marché de Noël. Au niveau de l'axe orientation, des permanences vont être mises en place dans le but d'accueillir les jeunes et les parents qui souhaitent un accompagnement, des informations et une orientation. Nos actions sont à chaque fois relayée par notre service communication".