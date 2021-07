On a probablement évité le pire, ce mardi soir. Aux alentours de 21 heures, un important incendie s’est déclaré au niveau de la nouvelle aide de la résidence Damien, située rue Père Damien à Braine-le-Comte. Les pensionnaires ont tous pu être évacués, si bien qu’aucune victime n’est heureusement à déplorer. Ce sont finalement 62 personnes présentant des troubles psychiatriques qui ont dû être pris en charge.

La salle des mariages de l’Hôtel de Ville a directement été mise à leur disposition, ainsi que du personnel du CPAS, le temps de s’organiser pour trouver une solution de logement temporaire pour l’ensemble des pensionnaires. Vers minuit, les 62 résidents avaient pu être relogés. Le feu a également pu être maîtrisé sans dégât pour les habitations voisines.

"Je tiens à remercier l’ensemble des disciplines de secours, la Croix-Rouge mais aussi les éducateurs, le personnel soignant de la Résidence Damien et tous les centres et maisons de repos qui ont accueilli dans l’urgence un ou plusieurs résidents", souligne Léandre Huart, Bourgmestre faisant fonction, qui était sur place ce mardi soir. "Leur mobilisation rapide et structurée a permis d’accompagner les pensionnaires le plus sereinement possible malgré cette situation de crise."

Le feu s’est visiblement déclaré sous la toiture de la maison d’accueil de longue durée, pour des raisons qui doivent encore être déterminées. Il n’est pas possible de déterminer quand et comment les résidents pourront regagner leur chambre, ni l’ampleur des dégâts causés par l’incendie.