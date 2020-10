L'émission Ninja Warrior est devenue culte en un claquement de doigts. Les candidats doivent travers un parcours d'obstacles sans tomber dans l'eau pour toucher le plus rapidement possible le buzzer synonyme de réussite.

Devant le petit écran, les spectateurs sont nombreux à s'être passionnés pour ces épreuves qui font appel à la force, à l'agilité et à l'équilibre dans un décor digne des jeux vidéo. Mais depuis une semaine, il est possible de vivre l'expérience pour de vrai et da façon ludique.

Le parc à trampolines Galaxy Jump situé à Braine-le-Comte a en effet aménagé un parcours Ninja Warrior et peut se targuer d'offrir le premier du genre en Belgique. "Certains complexes proposent déjà un parcours de ce genre, mais on trouve généralement quelques obstacles. Ici, nous avons un parcours complet sur deux étages et 12 épreuves avec 160 m2 de superficie gagnée pour nos clients", souligne Tiziana Milioto du Galaxy Jump.

L'idée a germé pendant un certain temps avant de pouvoir se concrétiser. "Mon mari s'intéresse beaucoup à ce qui se passe aux États-Unis et là-bas, les parcours Ninja Warrior rencontrent un franc succès depuis un certain temps", poursuit Tiziana Milioto. "Quand nous avons ouvert le Galaxy Jump, nous avions déjà l'idée d'aménager un parcours Ninja Warrior, car nous avions la hauteur suffisante pour le faire. Nous avons commencé avec les trampolines en pensant aménager ce nouveau parcours dans la foulée. Malheureusement, en décembre 2019, nous avons eu un incendie qui nous a contraints à fermer les portes le temps de réparer les dégâts. Et quand nous avons pu rouvrir en février, c'est le confinement qui nous a contraints à fermer de nouveau."

Mais l'équipe du Galaxy Jump sait comment rebondir. Elle a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir enfin concrétiser cette idée de parcours Ninja Warrior et depuis le week-end dernier, la nouvelle attraction est disponible. Les premiers retours sont excellents. "Les gens sont contents. Il faut évidemment une certaine condition pour le faire en entier, mais ce n'est pas comme dans l'émission, on ne tombe pas dans l'eau et on peut réessayer si on se loupe. Nous avons même aménagé un mini-parcours pour les enfants de 7 à 10 ans."

Vous n'aurez peut-être pas les félicitations de Denis Brogniart si vous venez à bout du parcours à Braine, mais vous pourrez passer un bon moment en famille ou entre amis. C'est déjà pas mal…