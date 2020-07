Le bourgmestre a fait le premier plongeon ce mercredi au Sportoase.

C'est officiel, les piscines peuvent rouvrir leurs portes depuis ce 1er juillet. À Braine, c'est Maxime Daye qui a marqué la remise en service du Sportoase en effectuant le premier plongeon de la journée. Un retour aux sources pour le bourgmestre qui, sept ans plus tôt, en tant qu'échevin des Sports, avait inauguré avec Jean-Jacques Flahaux le complexe sportif.

"En tant que bourgmestre, je baigne dans les protocoles, les autorisations et autres analyses de risques", explique Maxime Daye. "C'était donc important d'être sur place pour vérifier que toutes les consignes étaient bien respectées. Et c'est le cas. On peut voir la force d'un groupe comme Sportoase qui a pu s'adapter très rapidement pour être prêt à rouvrir dès ce mercredi."

Des mesures de sécurité, il y en a à la piscine de Braine. La température des visiteurs est systématiquement prise à l'entrée du site. Un système de réservation en ligne ou par téléphone a été mis en place pour ne pas encombrer la piscine. Des parcours fléchés, des messages de sensibilisation et des distributeurs de gel hydroalcoolique ont été installés un peu partout. Les paiements se font uniquement par Bancontact. Les vestiaires sont désinfectés en permanence.

Dès la première heure, une trentaine d'habitués s'était déjà manifestée, impatiente de retrouver le chemin du bassin après trois mois et demi de fermeture. Le temps leur aura certainement paru long. Aura-t-il aussi un impact sur les finances communales, alors que la piscine fait l'objet d'un partenariat public-privé? "Nous n'avons pas encore tous les chiffres. Dès que nous les aurons, Sportoase fera son analyse et la Régie communale autonome sa contre-analyse. Le conseil d'administration de la RCA est justement en train d'évaluer les pertes occasionnées par la crise sanitaire avec l'inoccupation du hall omnisports ou l'annulation du Hazard Village par exemple. La perte devrait être de 30.000 euros. Pour la piscine, nous calculons les comptes de juillet à juin. Et nous avions eu un début d'année exceptionnel avec les mois de janvier et de février. Ça devrait limiter les pertes."

Reste à espérer à présent que les baigneurs reviennent nombreux. C'est bien le message que lance le bourgmestre après avoir testé et approuvé la réouverture de la piscine. "Il ne faut pas avoir peur, toutes les dispositions ont été prises pour permettre de se baigner en toute sécurité", conclut Maxime Daye.