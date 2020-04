Le butin a pu être remis au préjudicié.

Ce mardi aux alentours de 12h30, le Proxy Delhaize situé à la rue du Roeulx, à Maurage, était la cible d’un braquage. Comme nous l’expliquions dans nos colonnes ce mardi, un malfrat avait pénétré dans l’établissement et exhibé une arme afin de se faire remettre le contenu de la caisse par un membre du personnel.

Ce mercredi, le parquet de Mons, en charge du dossier, a confirmé que l’individu a été présenté devant le juge d’instruction et placé sous mandat d’arrêt. Il avait en effet pu être interpellé quelques instants seulement après son hold-up. Des témoins avaient pu affirmer que le voleur, une fois son larcin entre les mains, avait pris la fuite en voiture en direction de Boussoit.

La collaboration entre la police locale de La Louvière et la zone de police Mons-Quévy avait permis son arrestation non loin du lieu des faits, à Havré plus précisément. Le montant du butin n’a pas été communiqué mais il a pu être récupéré et remis au préjudicié. Selon nos informations, aucune violence physique n’avait été exercée au cours de ce braquage.

On sait toutefois que pareille agression parfois laisse des séquelles psychologiques aux victimes et témoins.