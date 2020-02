Steve.S est condamné à une peine de sept ans au lieu de neuf ans de prison ferme.

La troisième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a réformé, mercredi, un jugement rendu le 19 octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Charleroi, condamnant trois personnes impliquées dans un braquage commis dans une bijouterie à Manage, le 8 mai 2018. Deux prévenus étaient en état de récidive.

Steve.S est condamné à une peine de sept ans au lieu de neuf ans de prison ferme. Il avait commis deux autres attaques à main armée, en état de récidive, dans un magasin de nuit à Floreffe, le 1er août et le 24 septembre 2018. Bien qu'il avait innocenté ses complices lors de l'audience pour le braquage de la bijouterie, la peine de cinq ans de prison ferme infligée à Laurent.R a été confirmée alors que sa compagne bénéficie d'un sursis de cinq ans sur une peine de trois ans. Elle avait été condamnée à une peine ferme en première instance.

Le 8 mai 2018, vers 17h, un homme armé d'un pistolet est entré dans une bijouterie qui avait déjà été braquée à trois reprises depuis son ouverture dans les années 70, à Manage. L'homme, qui s'était déjà présenté dans le commerce vers 15h sans arme, a exigé le contenu de la caisse et d'un coffre-fort, menaçant de s'en prendre à une cliente. Le bijoutier a sorti son arme et a tiré à trois reprises, touchant le braqueur au bras. Ce dernier a pris la fuite par des ruelles et a laissé des traces de sang sur le sol.

Toxicomane en manque, Steve.S s'était évadé de la prison de Marneffe. Placé sous mandat d'arrêt le 25 septembre 2018, Steve.S a balancé ses deux autres complices dans une audition, le 13 décembre 2018. Il a déclaré qu'il avait commis les faits pour le couple formé par Laurent.R, qu'il avait rencontré en prison, et Julie.S. Le jour des faits, le couple avait été aperçu dans la bijouterie.