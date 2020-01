Le bijoutier avait tiré à trois reprises sur le braqueur, le touchant au bras.

Condamné à neuf ans de prison ferme en première instance à Charleroi pour trois attaques à main armée, un prévenu a innocenté mercredi devant la cour d'appel deux complices présumés de l'attaque d'une bijouterie à Manage en mai 2018. Pour l'accusation, il existe cependant des preuves pour condamner les deux co-prévenus.

Le 8 mai 2018 vers 17h, un homme armé d'un pistolet est entré dans une bijouterie de Manage braquée déjà à trois reprises depuis son ouverture dans les années '70. L'homme, qui s'était déjà présenté sans arme dans le commerce deux heures auparavant, a exigé le contenu de la caisse et d'un coffre-fort, menaçant de s'en prendre à une cliente. Le bijoutier a alors sorti son arme et tiré à trois reprises, touchant le voleur au bras. Ce dernier a pris la fuite et a laissé des traces de sang sur le sol.

Placé sous mandat d'arrêt, le prévenu avait affirmé lors d'une audition avoir commis ce braquage pour le compte d'un ex-co-détenu et de la compagne de celui-ci. Ces derniers avaient été condamnés pour ces faits, le premier à cinq ans de prison et la seconde, par défaut, à trois ans de prison ferme.

Mercredi, le principal prévenu est toutefois revenu sur ses accusations et a innocenté le couple. Il a précisé qu'il avait donné leurs noms à la police par vengeance, parce que l'ex-co-détenu et sa compagne avaient refusé de l'aider financièrement. Il a ensuite expliqué qu'il avait commis les faits car, toxicomane, il était en manque.

La défense du couple a plaidé l'acquittement au bénéfice du doute. Quant au conseil du principal prévenu, il estime que la condamnation à neuf ans de prison infligée à son client est trop lourde, malgré les lourds antécédents judiciaires de celui-ci.

Pour l'accusation, le couple est bien coupable. Il s'était présenté dans la bijouterie en milieu d'après-midi et le téléphone de la compagne, domiciliée à Walcourt, a été localisé à Manage à 14h08 et 16h36, a souligné le parquet. De plus, un sac en papier sur lequel figurait le prénom de l'enfant de la jeune femme, avait été abandonné par le braqueur dans la bijouterie.

La cour rendra son jugement le 19 février.