Ronquières donne une nouvelle fois rendez-vous aux brocanteurs et chineurs ce dimanche premier mai à l’occasion du marché des saveurs de l’office du tourisme et de la brocante géante (marché et puces) du Rotary Club. Tout au long de la journée, antiquités, produits artisanaux, salaisons, produits de bouche et plein d’autres choses seront proposés par les centaines d'exposants, artisans et brocanteurs présents à Ronquières.

Comme chaque année, cet événement, devenu incontournable à Braine-le-Comte, sera divisée en deux parties. "Nous retrouverons d’un côté le Marché et Puces du Rotary Club qui prendra place autour de la tour du plan incliné de Ronquières", indique la Ville de Braine-le-Comte. "Cet événement est devenu incontournable pour les brocanteurs et chineurs avec pas moins de 850 emplacements prévus. En parallèle à cela, le centre du village de Ronquières accueillera son traditionnel marché des saveurs et de l’artisan. L’office du tourisme y mettra à l’honneur les produits de bouche, locaux et l’artisanat."

L’accès au village sera facilité par un système de navettes qui permettra de relier la gare de Braine-le-Comte à Ronquières facilement. Des départs de la gare auront lieu toutes les heures de 8 à 11 h et de 13 à 16 h. Les départs en partance du village de Ronquières sont quant à eux programmés toutes les heures 30 de 8h30 à 11H30 et de 13H30 à 16H30. Ils partiront du parking des Motorhomes.

Quelques zones de parking seront accessibles aux personnes se rendant en voiture jusqu’à Ronquières. La circulation sera légèrement modifiée dans le village afin d’accueillir au mieux les nombreux visiteurs attendus ce dimanche. Les automobilistes sont donc invités à prendre leurs dispositions. La carte des parkings accessibles pour l’occasion est disponible sur le site internet de la Ville de Braine-le-Comte.